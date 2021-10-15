موسم الرياض يعلن عن بدء استقبال طلبات التذاكر لمسيرة انطلاقه العالمية

الرياض : البلاد

أعلن موسم الرياض 2021 عن بدء استقبال طلبات تذاكر المسيرة العالمية لانطلاق فعاليات الموسم في نسخته الثانية عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/703/riyadh-season-opening-parade-2021.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أهلًا وسهلًا بكم في مسيرة افتتاح #موسم_الرياض 2021 يوم 20 أكتوبر نعيش ليلة تتعدى الخيال.. ومعها أول حفلة عالمية من الفنان العالمي “بيت بول “Pitbull.

وتزامنًا مع انطلاق فعاليات موسم الرياض 2021، المنتظرة بدايته خلال الأيام القليلة المقبلة، تنطلق من أرض الموسم مسيرة موسم الرياض، وهي الأولى من نوعها إقليميًا، وتبدأ أولى خطواتها في الساعات الأولى لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر بالمملكة في 20 أكتوبر الحالي.

وتتضمن المسيرة أكثر من 1,500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، وعرض دبابات هارلي وألعاب النارية، وعديد من المفاجآت، إضافة إلى وجود مدرج خاص بمتابعة المسيرة، وأكثر من 2,760 درون.

وأضح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في تغريدة سابقة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المسيرة المنتظرة تعد من أبرز الأحداث العالمية في المجالات الترفيهية، مبينًا أنها ستقام بجوار منطقة رياض بوليفارد سيتي، التي تمثل واحدة من أبرز مناطق الموسم، ومقرًا لعدد من العروض الخيالية والأحداث الاستعراضية ذات الجماهيرية الكبرى على المستويين المحلي والعالمي.

وتترافق المسيرة في انطلاقتها مع مشاركة الفنان العالمي “بيت بول” بحفل افتتاح “موسم الرياض” وإحياء فعاليات الليلة الأولى من الموسم، الأمر الذي سيرتقي بالحفل من الاهتمامات الإقليمية إلى العالمية، ويضاعف الإقبال الجماهيري على الفعاليات الأولية للموسم.

ويمثل الفنان الضيف جزءًا من الغناء الأمريكي العالمي، كونه معروفًا بالأعمال الغنائية الثنائية التي جمعته مع أشهر نجوم الغناء العالمي، مثل جانيت جاكسون، وشاكيرا، وغيرهما، إضافة إلى أنه أحد الفنانين العالميين الذين اكتسبوا سمعة عالمية خلال فترة زمنية قصيرة.

ويعد “موسم الرياض” أحد المناسبات السعودية الكبرى التي تؤسس لإحداث مفاهيم جديدة في عالم الترفيه، وجعل الرياض الوجهة الأولى للباحثين عن التنوع الترفيهي العالمي على مستوى الفعاليات والمطاعم والفنادق وغيرها من عناصر الترفيه التي يستهدفها الباحثون عن المتعة واستكشاف الخيارات الترفيهية المستقبلية.

وتتنوع فعاليات “موسم الرياض” ما بين: فعاليات موسيقية ورياضية، وبرامج للألعاب، ومساحات للمشي والتسوق، وخيارات واسعة من المقاهي والمطاعم العالمية في مواقع متعددة منها رياض بوليفارد سيتي، وكومبات فيلد، وفيا رياض، وونتروندرلاند، وواجهة الرياض، ورياض سفاري، وقرية زمان، وشجرة السلام، وغيرها من المواقع التي تسهم في تنوع برامج الموسم وفعالياته الشاملة لمختلف الجوانب الترفيهية.