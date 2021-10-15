رئاسة الحرمين 2030.. للتقنية إبداع وللذكاء الاصطناعي تميز وإمتاع

الشيخ السديس بعد حصوله على جائزة القصيم للتميز والإبداع: دولتنا وأمراؤنا وعلماؤنا متميزون

البلاد : متابعات

عندما أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين مطلع العام الهجري عن أكبر وأشمل هيكلية في تاريخ الرئاسة تحت شعار «رؤية حضارية وآفاق مستقبلية، للشباب تتويج، وللمرأة تمكين، وللتقنية إبداع، وللذكاء الاصطناعي تميز وإمتاع» فضلاً عن اعتبار الريادة العالمية هوية المرحلة القادمة في الرئاسة العامة، مواكبة لرؤية المملكة 2030؛ فإنها وضعت شعار التميز والإبداع تبراساً لها.

ودأبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ليس فقط على تجسيد التميز والإبداع بل نشر ثقافة التميُّز والتفاعل مع رؤيةً 2030 وتقوية الممارسات الإبداعية التي تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي، وكذلك وفق خطط وبرامج تطويرية تلبي أهداف الرئاسة نحو التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين؛ وفق معايير الجودة والشفافية في منظومة العمل الإداري والميداني، بالإضافة إلى رفع جاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين بناء على خطط وبرامج تحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المملكة لتحقيقها .

لماذا لا نكون من أهل التميز ؟

وعندما حصل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على وسام القصيم للتميز والإبداع فرع تنمية الاعتدال ونشر الوسطية في دورتها الثانية في الحفل الختامي الذي أقيم تحت الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جائزة القصيم للتميز والإبداع؛ فان الشيخ السديس يكرس مفهوم التميز حين قال في كلمته المؤثرة بعيد إعلان منحه الجائزة ” إن دولتنا دولة التميز وأمراءنا وعلماءنا وشعبنا هم صناع التميز؛ فلماذا لا نكون أهل التميز؟

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن ولاة أمر هذه البلاد يقومون بجهود خيرة في إبراز منهج الوسطية والاعتدال، والذي ساهم في تحسين الصورة الذهنية في العالم أجمع، وساهم في محاربة التطرف والإرهاب.

التميز في استخدام التقنية الذكية

وأضاف خلال الحفل الختامي الذي أقيم تحت الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جائزة : ليس هناك رأيان أن التميز والإبداع هما الأدوات الفاعلة التي استثمرتها الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين والتي نتج عنها مخرجات متميزة حققت من خلالها اختراقات إيجابية انعكست جلياً على أرض الواقع مثل استخدام التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي وربوتات التعقيم وزمزم إلى جانب الروبوتات التوجيهية إبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية.

دور المملكة في تعزيز التسامح

وأكد السديس على دور المملكة الريادي في نشر وتعزيز ثقافة السلام والتسامح ومجابهة الأفكار المتطرفة التي لا تمت لقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يقوم على السماحة والرحمة، والتمسك بالقيم الوسطية المعتدلة، مثمناً جهود الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم في تحقيق مبادرات التميز والإبداع ونشر الوسطية والاعتدال.

وأشاد الشيخ السديس بجائزة القصيم للتميز والإبداع وما تقدمه من منهجية علمية وتنظيمية مميزة في كافة معاييرها ومساراتها على مستوى المملكة واصفا إياها بالجائزة بأنها رائدة التميز.

جائزة الوسطية لشباب وفتيات القصيم

وتبنى الشيخ السديس جائزة الوسطية والاعتدال لشباب وفتيات القصيم مؤكدا بأن الجائزة تحفيزية لتشجيع شباب ‏وفتيات منطقة القصيم على أفكار الوسطية والاعتدال الخاصة بالإسلام. وأعلن الشيخ السديس أن فرع معهد الوسطية والاعتدال بالقصيم سيقوم بالترتيب لتنظيم الجائزة التحفيزية لشباب وفتيات المنطقة، وذلك في إطار حرص المملكة على تعميق أفكار الإسلام الوسطي المُعتدل بين نفوس الشباب. موضحا أن الجائزة التي ستُقدّم لشباب وفتيات المنطقة ستكون تشجيعية وتحفيزية لهم من أجل مساعدتهم في الاطلاع على المنهج الوسطي للإسلام ومجابهة الأفكار المتطرفة التي لا تمت لقيم ومبادئ الدين الإسلامي الذي يقوم على السماحة والرحمة.

وأوضح أن المعهد يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تبين إسهاماتها العظيمة في نشر ثقافة الفكر المعتدل، وإطلاق البرامج التي تعزز الوسطية وتكافح التطرف، وتُجري البحوث العلمية في مجال الاعتدال، إلى جانب إبراز منهج المملكة في الاعتدال سياسيًا واجتماعيًا.

الشيخ ابن حميد يفوز بجايزة الايداع

من جهة أخرى هنأ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛، عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد بمناسبة فوزه بجائزة القصيم للتميز والإبداع فرع تنمية الاعتدال ونشر الوسطية في دورتها الأولى، مثمناً نهجه الفريد في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال وتأكيده الدائم على مواقف المملكة الثابتة والمشرّفة لخدمة الإسلام والمسلمين، وتحقيق السلام والتعايش الحضاري العالمي.

وحصل عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، على جائزة القصيم للتميز والإبداع فرع تنمية الاعتدال ونشر الوسطية في دورتها الأولى خلال الحفل الختامي الذي أقيم تحت رعاية أمير منطقة القصيم.

وأكد الشيخ صالح بن حميد أن الدين الإسلامي الحنيف يسعى إلى تعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ويحمي المجتمعات من الانحراف والفكر الضال حاثا الجميع ترسيخ القيم الإسلامية المتمثلة في المنهج الوسطي دون غلو أو تفريط. وتمضي رئاسة الحرمين باقتدار في تأصيل العمل المؤسسي وتطوير تقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي تحت شعار “رؤية حضارية وآفاق مستقبلية، للشباب تتويج، وللمرأة تمكين، وللتقنية إبداع، وللذكاء الاصطناعي تميز وإمتاع».