الرياضة ختام دورة حكام السيدات للبلياردو

الدمام- حمودالزهراني

اختتم الاتحاد السعودي للبلياردو أمس الخميس أول دورة حكام “سيدات” بالمملكة التي أقيمت بالتعاون مع معهد إعداد القادة واستضافتها جامعة الأميرة نورة على مدى خمسة أيام، وشارك في الدورة التي شهدت محاضرات نظرية وعملية وشرح لقانون اللعبة وآخر التحديثات التي طرأت عليه وكيفية احتساب النتائج، 25 مشاركة من مختلف مناطق المملكة. هذا وقد أبدت الحكمة ريم اليحيا سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الدورة، وأكدت اليحيا أن الدورة أضافت لها الكثير من المعارف والخبرات الجديدة.

واختتمت حديثها بالشكر لرئيس الاتحاد ناصر الشمري ومعهد إعداد القادة على هذه الفرصة التي أشارت إلى أنها ستفتح الباب واسعا أمام الفتيات السعوديات الراغبات في تعلم هذه الرياضة.