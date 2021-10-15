بأمر الملك.. ترقية الأزيمع إلى فريق أول ركن وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة

البلاد : واس

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائدًا للقوات المشتركة.

نص الأمر الملكي :

الرقم أ / 131

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 7 ) بتاريخ 12 / 1 / 1442هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُرقى الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن ، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

ثانياً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود