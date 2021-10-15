الفضلي: المملكة واجهت تحديات البيئة بحزمة من المبادرات

القاهرة- واس

أكد وزير البيئة والمياة والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً لحماية البيئة وتنميتها واستدامتها والمحافظة على التنوع الحيوي ومعالجة التحديات البيئية التي تواجهها، ولتحقيق ذلك فقد أطلقت حزمة من المبادرات والتشريعات والإستراتيجيات وفق رؤيتها ٢٠٣٠ ، ومنها الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتي تعد المنطلق لجميع جهود التطوير وتحقيق التحول في القطاع البيئي، حيث أنشئت 5 مراكز بيئية متخصصة، وأسست صندوقاً للبيئة ليسهم في الاستدامة المالية لقطاع البيئة .

وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة “32” لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي انطلقت أعمالها بالقاهرة، أمس، أن المملكة تمكنت من زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله في عام 2019 إلى ما يقارب 175 % عن عام 2017 ، كما طورت عدداً من المتنزهات الطبيعية بمساحة إجمالية (١٬٠٦٩٬٧٧٦) هكتاراً.

وأشار إلى أن المملكة تمكنت من إنشاء 6 محميات ملكية أسهمت في زيادة نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 16 % من مساحة المملكة، وسيتم العمل من خلال مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة المملكة.