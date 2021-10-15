“الأبد هو الآن” أول معرض فني دولي منذ 4500 سنة!

الفنانون المشاركون

لورينزو كوين

هو ابن الممثل المكسيكي الأمريكي أنتوني كوين الحائز على جائزة الأوسكار. يعتبر كوين نحات تصويري بارز، و هو معروف بتصويره و وصفه للمشاعر الإنسانية مثل الحب والإيمان، سواء على نطاق ضخم أو على نطاق أكثر حميمية. كما أنه يشتهر بإعادة تقديم الفنون التعبيرية للأيدي البشرية.

جي آر

يعيش أسلوب حياة خاص بالمشاهير و لكنه يفضل ألا يكشف عن هويته ، و لا يعرف أحد اسمه الحقيقي أو كيف يبدو بدون نظاراته وقبعته. يقوم بعرض أعماله بمنتهى الحرية في شوارع العالم، من ضواحي باريس إلى الأحياء الفقيرة في البرازيل وشوارع نيويورك. تلفت أعماله انتباه الأشخاص الذين لا يقوموا بزيارة المتاحف في العادة، ويعرض بورتريهات لأشخاص غير معروفين في أماكن من كيبيرا إلى اسطنبول ومن لوس أنجلوس إلى شنجهاي.

جيزيلا كولون

فنانة أمريكية معاصرة طورت لغة نحتية فريدة من نوعها في “البساطة الطبيعية”، تعطي من خلالها حياة و صفات واقعية لأشكال الفن المختزل . كانت جيزيلا أحد الفنانين المعاصرين الذين تم اختيارهم لتصميم حقيبة Dior Lady Art Bag في عام 2021.

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد

هو أحد أفراد العائلة الملكية السعودية. كان بن فهد محور معرض فردي في Fondazione Alda Fendi ، روما ، إيطاليا (2020-2021)، و كان أيضا محورا لمعرضه “القصر الأحمر ” برعاية ريم فضة و الذي تحرك في جولاته في أنحاء الرياض وجدة وأبو ظبي.

ستيفن كوكس آر إيه [عضو في الأكاديمية الملكية]

كلفت وزارة الخارجية البريطانية و شئون الكومنولث الفنان البريطاني بصنع منحوتة لدار الأوبرا الجديد بالقاهرة. و لأن جبال مصر الشرقية هي مصدر الحجر السماقي الإمبراطوري، قام كوكس بتأسيس استوديو في الغردقة، وشرع في رحلة استكشافية للحصول على الحجر للمشروع الذي اكتمل في عام 1989.

شيرين جرجس

ولدت في الأقصر، مصر. تم الاحتفاظ بأعمالها بها في مجموعات متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون ومتحف الفنون الجميلة في هيوستن و متحف مقاطعة أورانج للفنون ومتحف لاس فيجاس للفنون ووزارة الخارجية الأمريكية وهيئة متروبوليتان في لوس أنجلوس. تعمل جرجس كأستاذ مشارك في ممارسة الفنون الجميلة في كلية روسكي للفنون والتصميم بجامعة جنوب كاليفورنيا.

معتز نصر

ولد في الأسكندرية. قام نصر بتأسيس “درب 1718” في نوفمبر 2008. علم نفسه بنفسه و حصل على شهرة في بلاده و حصد العديد من الجوائز المحلية قبل اقتحامه المشهد الفني الدولي في عام 2001 و فوزه بالجائزة الكبرى في بينالي القاهرة الدولي الثامن.

شوستر و موسلي

هما زوجان بريطانيان. إدوارد شوستر دكتور في الفلسفة في كلية الدراسات العليا الأوروبية و هو أيضا باحث في الفلسفات الشرقية والغربية الباطنية. كلوديا موسلي حاصلة على شهادة في الفنون الجميلة والمنسوجات (جامعة جولدسميث) وماجستير في الأنثروبولوجيا البيئية. تقوم بتمثيلهم ESPACE في الشرق الأوسط و قد جمعتهم معها شراكة للمشاركة في Forever Is Now.

الكسندر بونوماريف

أمضى سنوات كضابط إبحار في العديد من السفن تالابعة للبحرية الروسية قبل الشروع في مهنته كفنان. وهو عضو في الأكاديمية الروسية للفنون وحصل على جائزة Officier des Arts et des lettres من قبل وزارة الثقافة الفرنسية. توجد أعماله في المجموعات الفنية الرائدة في العالم، سواء خاصة أو عامة.

جواو تريفسيان

هو رسام ونحات برازيلي يعرض أعماله منذ عام 2014. في بداية حياته المهنية كانت نقطة البداية له هي طريق السكك الحديد بالقرب من منزله في برازيليا، حيث جمع روابط السكك الحديدية المهملة والخردة الحديدية بما في ذلك البراغي والألواح التي تم تجميعها لاحقًا كمنحوتات.