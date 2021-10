احتفالية في نيوكاسل بوصول ستيف بروس إلى 1000 مباراة

يلعب مدرب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ستيف بروس (60 عامًا) مباراته رقم 1000 كمدرب الأحد المقبل في مواجهة توتنهام.

ويحل توتنهام ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسمحت الإدارة السعودية الجديدة للنادي باستمرار ستيف بروس في عمله والاحتفال بالوصول إلى 1000 مباراة كمدرب محترف.

وبدأ بروس التدريب عام 1999 بعد اعتزاله ممارسة كرة القدم، وأشرف على تدريب أستون فيلا وسندرلاند وكريستال بالاس وغيرهم.

