الرياضة

احتفالية في نيوكاسل بوصول ستيف بروس إلى 1000 مباراة

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      15 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
ستيف بروس

يلعب مدرب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ستيف بروس (60 عامًا) مباراته رقم 1000 كمدرب الأحد المقبل في مواجهة توتنهام.

 

ويحل توتنهام ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسمحت الإدارة السعودية الجديدة للنادي باستمرار ستيف بروس في عمله والاحتفال بالوصول إلى 1000 مباراة كمدرب محترف.

 

وبدأ بروس التدريب عام 1999 بعد اعتزاله ممارسة كرة القدم، وأشرف على تدريب أستون فيلا وسندرلاند وكريستال بالاس وغيرهم.

 

m.abo.elwafa

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