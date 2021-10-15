الدولية

أميركا تدعو إلى الهدوء وحماية القضاء اللبناني من تهديدات حزب الله الإرهابي

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      15 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية انضمامها إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى الهدوء وخفض التصعيد في لبنان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الذي قدّم، التعازي إلى الشعب اللبناني، وإلى الذين تأثروا بالأحداث خارج قصر العدل في بيروت أمس الخميس.

وجدد برايس دعم واشنطن لاستقلال القضاء اللبناني، وأن يكونوا أحراراً من أي تهديد وتهويل بما في ذلك من تهديدات حزب الله الإرهابي.

وكرر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تأكيده بأن نشاطات حزب الله الإرهابية غير الشرعية تقوض أمن لبنان واستقراره وسيادته.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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