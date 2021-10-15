أعضاء المجلس توافقوا على إدانتها.. المعلمي يطلع مجلس الأمن على الانتهاكات والتهديدات الحوثية

نيويورك- واس

أطلع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن ‏‏يحيى المُعلمي، الليلة قبل الماضية، خلال اجتماع عقده وفد المملكة الدائم في نيويورك مع أعضاء مجلس ‏الأمن الدولي بالتنسيق مع كل من ‏وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ووفد الجمهورية التونسية، على ‏الانتهاكات والتهديدات تجاه ‏المملكة من مليشيا الحوثي.‏

وقدم المعلمي في بداية الاجتماع، إحاطة سياسية شاملة للأعضاء شملت الحديث عن موقف المملكة من التهديدات المستمرة الموجهة إليها والقادمة ‏‏من البحر الأحمر، مؤكداً أن على مجلس الأمن أن يقوم بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم ‏‏والأمن الدوليين. ‏

وتناول الانتهاكات الأخيرة على المملكة من مليشيا الحوثي، إضافة إلى مناقشة مضامين الرسائل الأخيرة التي أرسلت مؤخراً باسم المملكة من قبل ‏‏الوفد إلى أعضاء مجلس الأمن. ‏

وشدد المعلمي، على أن المملكة تتخذ ‏‏كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها ‏‏وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك فقد وجب التوضيح ‏‏لأعضاء مجلس الأمن على أن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي ‏‏الإرهابية، ضد المملكة أمر في بالغ الخطورة ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون ‏‏الدولي الإنساني ولأمن وسلامة المنطقة. ‏

من جانبها أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ‏‏لانا نسيبة، في كلمتها، ضرورة إدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة من ‏‏قبل مجلس الأمن لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وزعزعة لأمن المنطقة. ‏

بدوره لفت مندوب الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب، بصفة بلاده ‏‏عضو غير دائم في مجلس الأمن لعام 2020-2021م، إلى أن مجلس الأمن في صدد إصدار بيان ‏‏لإدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة. ‏

وتوافق أعضاء مجلس الأمن الدولي، في ختام الاجتماع على إدانة هذه الاعتداءات من قبل ‏‏مليشيا الحوثي لما تشكله من تهديد للمدنيين الأبرياء وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ‏‏وزعزعة لأمن المنطقة. ‏