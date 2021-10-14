ضبط 900 مخالفة ضريبية في أسبوع

جدة : البلاد

ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 900 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وذلك خلال قيامها بأكثر من 8500 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، وكذلك عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وشملت الزيارات التفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة عدداً من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والخدمات المهنية، وقطاع المقاولات.