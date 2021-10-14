رفع الحضور الجماهيري لـ 100% آسيويًا

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الخميس، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100 في المئة، في مباريات دور الربع نهائي من دوري أبطال آسيا 2021، لفرق غرب القارة، التي ستستضيفها العاصمة الرياض.

وقالت الوزارة في بيان لها “بناءً على موافقة الجهات المعنيّة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة، والتي ستستضيفها المملكة السبت المقبل بالعاصمة الرياض”.

وشددت الوزارة أن الحضور الجماهيري لتلك المباريات سيكون مقتصراً على من تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، والذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة، وفقًا لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق “توكلنا”، مع أهمية التزام كافة الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظًا على سلامة الجميع.

ويلاقي النصر نظيره الوحدة الإماراتي على ملعب «مرسول بارك»، فيما يستضيف الهلال فريق بيرسبوليس الإيراني علي ملعب الأمير فيصل بن فهد.