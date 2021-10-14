دوي انفجارين في بيروت والجيش يحذر

بيروت : متابعات

سُمع دوي انفجارين عى الأقل في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس بعد اندلاع عنف قرب موقع احتجاج مزمع ضد قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

وقال الجيش اللبناني إن محتجين تعرضوا لإطلاق نار في بيروت أثناء توجههم إلى قصر العدل للتظاهر رفضا لقاضي التحقيق في انفجار المرفأ. وأضاف في بيان “خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة”.

في الأثناء قتل شخص وأصيب ثمانية آخرين بجروح الخميس جراء إطلاق النار تزامن مع تظاهرة لمناصرين لحزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفادت طبيبة وكالة فرانس برس.

وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل مريم حسن لفرانس برس “وصل قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه إلى المستشفى، كما هناك ثمانية مصابين، بينهم ثلاثة في حالات خطرة”.

وحذر الجيش على حسابه الرسمي في تويتر من أن وحداته المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار من اي مكان آخر وتطلب من المدنيين اخلاء الشوارع.