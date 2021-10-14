السماح بصيد أسماك الكعند على ساحل الخليج العربي

جدة : البلاد

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عن فسح صيد أسماك الكعند على ساحل الخليج العربي بدءًا من يوم السبت المقبل 16 أكتوبر 2021 م، وذلك بعد فترة حظر الصيد بواسطة شباك “المناصب والغزول” استمر أكثر من شهرين.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بأن قرار الحظر التي سبق أن أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه والزراعة الذي بدأ من 15 أغسطس حتى يوم غد الجمعة الموافق 15 أكتوبر ويشمل حظر صيد أسماك الكعند باستخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، وعلى أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، كان بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام.