المحليات

السماح بصيد أسماك الكعند على ساحل الخليج العربي

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      14 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عن فسح صيد أسماك الكعند على ساحل الخليج العربي بدءًا من يوم السبت المقبل 16 أكتوبر 2021 م، وذلك بعد فترة حظر الصيد بواسطة شباك “المناصب والغزول” استمر أكثر من شهرين.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بأن قرار الحظر التي سبق أن أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه والزراعة الذي بدأ من 15 أغسطس حتى يوم غد الجمعة الموافق 15 أكتوبر ويشمل حظر صيد أسماك الكعند باستخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، وعلى أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، كان بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام.

من جهته أكد المدير العام لمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد خالد الشويرد ضرورة التزام الصيادين بالأطوال المسموح بصيدها، حيث أن الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لأسماك الكنعد هو 65 سم حسب توصية الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.
وأثنى على جميع الصيادين الذين أبدوا حسن تعاون وحس بالمسؤولية حيال تطبيق قرار الحظر خلال الفترة الماضية، وحثهم على التقيد بصيد الأسماك حسب الأطوال المسموحة متمنياً لهم موسم صيد وفير وخير عليهم وعلى هذه الأرض الطيبة المباركة.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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