الإقتصاد

الحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الـ15 لمزارعي القمح

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      14 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر من مزارعي القمح المحلي, شاملة الدفعة السادسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبحسب بيان مؤسسة الحبوب بلغ إجمالي ما جرى إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (28.329.872) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (19.711) وذلك لـ(59) مزارعاً، منهم (14) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما أُودِع منذ بداية الموسم مبلغ (729.118.742) ريالاً لـ(1989) مزارعاً وبكمية (549.024) طناً.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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