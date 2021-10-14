الحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الـ15 لمزارعي القمح

جدة : البلاد

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر من مزارعي القمح المحلي, شاملة الدفعة السادسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبحسب بيان مؤسسة الحبوب بلغ إجمالي ما جرى إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (28.329.872) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (19.711) وذلك لـ(59) مزارعاً، منهم (14) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما أُودِع منذ بداية الموسم مبلغ (729.118.742) ريالاً لـ(1989) مزارعاً وبكمية (549.024) طناً.