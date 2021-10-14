البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع في اليمن

البلاد : متابعات

ناقشت لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي، تطورات الأوضاع في اليمن، واستمرار الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وأدانت في تقريرها العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة، كما أدانت اللجنة الاستهداف المتكرر لمطار أبها الدولي والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا للأمن والسلم الدوليين.

وجددت اللجنة التأكيد على تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ووافقت لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي على مشروع قانون الأمن السيبراني كقانون استرشادي للدول العربية في التعامل مع هذا الموضوع الذي يحتل مكان الصدارة في الوقت الراهن.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي عساف بن سالم أبو اثنين، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، في ختام أعمال اللجنة، اليوم، أن اللجنة ناقشت عدداً من البنود، يأتي في مقدمتها تعزيز الأمن السيبراني والموافقة على مشروع القانون الاسترشادي للأمن السيبراني.

وأوضح أن اللجنة تلقت ملاحظات على مسودة مشروع قانون الأمن السيبراني من” المملكة والبحرين والإمارات وتونس وقطر والكويت وليبيا والأردن”، وتم الأخذ بها في مسودة المشروع وهو ما يعكس حرص هذه الدول على تنسيق ودعم الجهود العربية لموضوع الأمن السيبراني.

وبين أن اللجنة رفعت تقريرًا بنتائج أعمالها للبرلمان العربي بكامل هيئته في جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث والمقرر عقدها السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإقراره.