استشاري: التيبس من أعراض التهاب المفاصل «الروماتويدي»

جدة ـ نجود النهدي

قال الدكتور إبراهيم الحمود، استشاري أمراض الباطنة والروماتيزم، إن التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي يصيب النساء أكثر من الرجال 3 مرات، وعادة ما يصيب المرضى من عمر 20 وحتى 60 عامًا.

وأضاف «الحمود»، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لتجمع الرياض الصحي الثاني عبر «تويتر»، في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، أن التهاب المفاصل الروماتويدي مرض غير معدٍ؛ لكنه يؤثر على المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين والرسغ والركبتين والكتفين.

وحول أعراض المرض، أوضح استشاري أمراض الروماتيزم، أن العلامة الرئيسة للإصابة بالمرض هو الشعور بآلام في المفاصل الصغيرة السابق ذكرها، وتيبس في المفاصل في الصباح لمدة تتجاوز 30 دقيقة. وأكد «الحمود»، أهمية التشخيص المبكر للمرض والذي يعتمد في الغالب على التاريخ المرضي؛ حيث يتم الخضوع لعدد من التحاليل المخبرية، ويلجأ الطبيب أحيانا لعمل أشعة لمعرفة مدى تأثر المفاصل بهذا المرض، لافتا إلى أن التأخر في العلاج قد يؤثر المرض على أجزاء أخرى من الجسم، مثل الجهاز التنفسي والعينين في حال إهمالة وعدم علاجه. وأوضح استشاري أمراض الباطنة والروماتيزم، أن عدم العلاج المبكر قد يؤدي إلى تشوهات كما يؤثر على حياة المريض الاجتماعية والعملية، مشيرًا إلى أن عدة دراسات أوضحت أن عدم علاج المرض بشكل مبكر يؤثر على إنتاجية الموظف وكذلك إنتاجية الإنسان في حياته اليومية.

ولفت استشاري أمراض الباطنة والروماتيزم، إلى أن هناك العديد من العقاقير الطبية والأدوية البيولوجية المتوفرة في المملكة العربية السعودية، مشددًا على أنه يجب على المرأة عدم الحمل أثناء تناول الدواء، وإذا كانت لديها الرغبة في الإنجاب يجب عليها مراجعة الطبيب لإيقاف الدواء قبل نحو 3 أشهر على الأقل من الحمل. وتابع: «فترة العلاج المتعارف عليها حتى الآن تستمر مدى الحياة، ولكن هناك نسبة تتراوح بين 10:15% من المرضى يستطيعون إيقاف العلاج كاملاً.. وذلك يعتمد على التشخيص المبكر».