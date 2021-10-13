مهرجان البحر الأحمر يطلق “سينما الحارة”

الرياض – البلاد

يُقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مبادرة “سينما الحارة” وهي أول مبادرة توعوية، تتألف من عدة دورات وعروض تُقدم في الهواء الطلق في أحياء مختلفة في مدينة جدة.

وتهدف فكرة البرنامج إلى نقل مهرجان البحر الأحمر إلى قلب مدينة جدة ليكون على مقربة من الجميع. حيث سيتم تفعيل ستة عروض في أربعة أحياء مختلفة في مدينة جدة حتى نهاية اكتوبر الحالي. يهدف المهرجان إلى تسريع نمو صناعة السينما والمساهمة في جعلها في متناول الجميع من جميع الأعمار. ومن خلال هذه المبادرة يستهدف المهرجان الشباب السعودي على وجه التحديد، لإلهام الجيل القادم من الشباب الذين لا يعدون صناعة الأفلام مهنة مناسبة لهم ليصبحوا من المواهب وصانعي الأفلام. كما يقدم المهرجان الفرصة لجميع ساكني جدة للمشاركة في البرنامج والدورات المقامة والأفلام.

وقال المدير الفني للمهرجان إدوارد وينتروب إن المملكة مليئة بالمواهب غير المستغلة، ومن أولوياتنا تمكين مواهبنا المحلية من تحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال برنامج سينما الحارة من تمكين نقل صناعة السينما من صالات العرض إلى شوارع جفي محاولة لتثقيف وتمكين وإثارة شغف الشباب من خلال منحهم الأدوات اللازمة للنجاح وتعزيز موادة في محاولة لتثقيف وتمكين وإثارة شغف الشباب من خلال منحهم الأدوات اللازمة للنجاح وتعزيز مواهبهم.