معالجة 650 ألف متر مربع من الحفر والتشققات بشوارع جدة

جدة : البلاد

عالجت أمانة محافظة جدة 669 ألف متر مربع من حفر وتشققات الشوارع، إلى جانب تنفيذ دهان للخطوط الأرضية بطول 94.613 مترًا، وصيانة 5200 عمود إنارة؛ من أجل تحسين المشهد الحضري للمحافظة.

واستهدفت الأمانة خلال 90 يومًا من حملة “صور وأرسل”، معالجة الأرصفة المتهالكة في عدد من الطرق والشوارع, حيث جرى إصلاح نحو 106 آلاف متر طولي من الإنترلوك وبلاط الأرصفة، ودهان بردورات الأرصفة بإجمالي 181.595 مترًا.

وشملت جهود تحسين المشهد الحضري أعمال النظافة العامة ومعالجة الحواجز الخرسانية، نتج عنها إزالة أكثر من 578.583 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 29.800 م2 من الكتابات المشوهة للجدران.

وشملت أعمال النظافة رفع 5240 سيارة تالفة من الطرق وداخل الأحياء، بالإضافة لمعالجة وضع ما يزيد عن 14 ألف حاوية, وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات لـ13.896 حاجزًا، فضلًا عن إزالة 77.055 لوحة دعائية مخالفة.

وأسهمت جهود الأمانة وبلديات المحافظات التابعة لها، في تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة في محافظة جدة، شملت معالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد لحضري في المدينة, والتي من كان من أبرزها: النظافة العامة، والحواجز الخرسانية، وحفر الشوارع، والإنارة، والأرصفة المتهالكة.