مسابقة لتحفيز الموهوبين على الابتكار

الرياض – البلاد

دشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات النسخة الخامسة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع شركة هواوي العالمية، برعاية نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وحضور سفير جمهورية الصين لدى السعودية تشن وي تشنغ، ورئيس شركة هواوي السعودية اريك يانغ، بالإضافة إلى قيادات عدد من الوزارات والجامعات.

وتهدف المسابقة في نسختها الخامسة، إلى رعاية المواهب المحلية لقيادة مستقبل التقنية تماشيًا مع رؤية 2030، وتحفيز الابتكار لدى طلاب الجامعات، وتسريع اندماجهم بالتقنية المتطورة لتعزيز كفاءاتهم ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم من أجل دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، حيث تأتي دورة العام الحالي على ضوء الدور المتنامي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أثبت فاعليته في بناء المجتمعات الذكية في المملكة، وإيجاد الحلول التنموية والتطويرية الكفيلة باستمرار الخدمات العامة والأعمال.

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف من الطلاب الجامعيين في الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر في المسابقة التي ستجرى افتراضيًا، وتمنح هواوي شهادات معتمدة للفائزين في التصفيات الإقليمية، وتوفر لهم مزيدًا من فرص التعلم والتدريب في المستقبل، بالإضافة إلى جوائز مالية وعينية أخرى.