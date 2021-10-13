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ضبط 3 مخالفين ومقيم مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية للاحتيال
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ضبط 3 مخالفين ومقيم مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية للاحتيال

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      13 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، مكّنوا أفرادًا خارج المملكة من استخدام شرائح اتصال محلية تم تفعيلها بطرق مخالفة؛ لتنفيذ عمليات نصب واحتيال، تمثلت في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة، استولوا من خلالها على مبالغ مالية، كما ضبط بحوزتهم (49) شريحة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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