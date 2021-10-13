رصانة يكشف المصالح المشتركة بين إيران وطالبان

جدة : البلاد

أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» تقريرَ الحالة الإيرانية لشهر سبتمبر 2021م، مقدّمًا للقارئ عمومًا، والباحث خصوصًا، وصفًا دقيقًا خلالَ الفترة الزمنيَّة محلَّ الرصد والتحليل، بهدف تشخيص الحالة الإيرانية وقياس أوضاعها وتفاعُلاتها المختلفة. ويشتمل التقرير على ثلاثة أقسامٍ رئيسية، يهتمُّ القسم الأول بالشّأن الداخلي الإيراني، والثاني بالشأن العربي، والثالث بالشأن الدولي.

تناول التقرير في الشأن الداخلي أربعة محاور، إذ تمَّ تخصيص الملف الأيديولوجي لمناقشة المصالح المشتركة بين إيران وحكومة «طالبان»، ومرحلة جسّ النبض بين والشيعة الأفغان و«طالبان»؛ لرسم الأُطُر العامَّة في العلاقة بينهما.

وفي الملف السياسي، تمَّت مناقشة جولات إبراهيم رئيسي الداخلية، والتعيينات الجديدة في وزارة الخارجية، أمَّا الملف الاقتصادي فقد تناول ثلاثة مواضيع، هي: الحضور الإيراني في المنظَّمات التجارية الدولية والإقليمية، توجُّهات التجارة الإيرانية الراهنة، وفاعلية التحالُفات الاقليمية الايرانية، فيما ناقش الملف العسكري ثلاثة مواضيع هي: التوتُّرات الأمنية على الحدود الشمالية الغربية لإيران، تصاعُد حدَّة التوتُّر بين إيران وأذربيجان، وتدافع الأفغان على الحدود الإيرانية.

واستعرض التقرير في الشأن العربي أربعة ملفات رئيسية، خُصِّص الأوَّل منها للحديث عن الرفض الإيراني لبيان دول الخليج تجاه إيران والمحادثات السعودية-الإيرانية. وتناول الملف الثاني جرائم الحوثيين ذات البُعد الطائفي واستهداف مستقبل الأجيال اليمنية، فضلاً عن جهود السلام التي يقابلها تصعيد عسكري حوثي مرتبط بالتوجُّهات الإيرانية. وتحدَّث المحور الثالث عن علاقات إيران والعراق في أربعة محاور، هي: زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإيران وأهمِّية الزيارة وسياقها العام، دلالات ورسائل زيارة الكاظمي لطهران، تفسيرات نتائج زيارة الكاظمي لإيران، ومبرِّرات التصعيد الإيراني ضدّ المواقع الكُردية في الشمال العراقي. أمّا الملف الرابع، فقد تناول زيارة بشار الأسد لروسيا، أزمة الطاقة في لبنان، وانعكاس معالجاتها على سوريا، وأخيرًا استياء إيران من عوائدها الاقتصادية في سوريا.

وناقش الملف الدولي التفاعُلات الايرانية مع كُلٍّ من الولايات المتحدة وأوروبا. فيما يتعلَّق بتفاعلات إيران مع الولايات المتحدة، تمَّ التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: الحرص الأمريكي والاستعدادات الإيرانية لاستئناف مفاوضات، الضغوط الأمريكية على إيران، وأخيرا أوراق الضغط الإيرانية المتاحة. وحول العلاقات الإيرانية-الأوروبية، تمَّ رصد أهمّ التفاعُلات بين الجانبين خلال شهر سبتمبر، والمتمثِّلة في تطوُّرات البرنامج النووي الإيراني، الشدّ والجذب بين بريطانيا وإيران، والمساعدات الطبِّية الأوروبية لإيران.