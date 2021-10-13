جهود سعودية مميزة للحد من مخاطر الكوارث

جدة- البلاد

نهضت المملكة بجهودها الحثيثة في الحد من مخاطر الكوارث على المستويين المحلي والدولي، مشاركة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يصادف 13 أكتوبر من كل عام؛ والذي يمثل مناسبة للتذكير بأهمية التدابير اللازمة للوقاية من الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى وللحد من آثارهما، وتشجيع المبادرات والسياسات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمعات قادرة على مواجهتها.

وتعمل المملكة مع المجتمع الدولي على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دول العالم بما يكفل تبادل الخبرات في جميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وإدارتها وتفادي الكوارث والحد من آثارها ، ونشر وتطوير ثقافة الوقاية في مجابهة الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى ، وكذا ثقافة السلامة البيئية.

واستعرضت المديرية العامة للدفاع المدني جهود المملكة في الحد من أخطار الكوارث، وذلك ضمن جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي؛ حيث قدم ضابط اتصال المملكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقدم المهندس محمد بن مبارك الشهراني، ورقة عمل لجهود المملكة على المستويين المحلي والدولي.