تشغيل طريقي جسر الدفاع الجوي والمكرونة المؤدية للصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز

جدة : البلاد

أعلن الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن تشغيل طريقي جسر الدفاع الجوي والمكرونة المؤدية للصالة رقم 1.

حيث قال مطار المؤسس في تغريدة عبر حسابه الرسمي “تويتر” : ” تمّ اليوم ولله الحمد، تشغيل طريق جسر الدفاع الجوي وطريق جسر المكرونة المؤدي للصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي”.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ومدير عام المطار شكرهما لكافة الجهات المساهمة في بدء التشغيل وفي مقدمتها محافظة جدة ووزارة النقل وإدارة المرور وأمانة مدينة جدة، وكافة الجهات المشاركة.