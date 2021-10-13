بعد جرائم المليشيا في العبدية 43 ضربة لآليات وعناصر الحوثي بمأرب

عدن – البلاد

نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في مديرية العبدية جنوب مأرب، بينما نظمت العشرات من النساء والناشطات الحقوقيات في العبدية، وقفة احتجاجية للتنديد بالحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المديرية منذ 22 يوماً. ونددت المحتجات خلال الوقفة التي أقيمت أمام مقر المنظمات الإنسانية الأممية الدولية بمدينة مأرب، بالحصار الحوثي المستمر على العبدية والموقف الدولي المتقاعس تجاه الحصار، وطالبن الأمم المتحدة بالخروج من دائرة التجاهل والتقاعس وممارسة ضغوط أكبر على الميليشيا الإرهابية لإنهاء هذا الحصار ووقف هجماتها المتزامنة على المديرية وتسيير قوافل إنسانية لإغاثة المحاصرين وإجلاء الجرحى. وسلمت المحتجات نسخة من بيانهن لممثلي المنظمات الأممية، وشددن على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين في مديرية العبدية من نساء وأطفال وكبار سن ومرضى من الإبادة الجماعية، وفك الحصار عنهم ومد جسر جوي لإيصال الأدوية والأغذية التي انعدمت تماما لمساعدتهم على مقاومة الموت جوعا ومرضا. وطالبت النساء في الوقفة الاحتجاجية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية وقادتها مجرمي حرب يجب ملاحقتهم إنصافا للضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب، فيما أشارت مصادر حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي تحرم 5300 عائلة أي ما مجموعه 35000 مدني من الحصول على الغذاء والماء والدواء منذ أكثر من عشرين يوما في مديرية العبدية.

وأضافت أن هناك ما لا يقل عن 9827 طفلاً يعيشون تحت الحصار يعانون من سوء التغذية، منهم 2،465 يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج 3،451 امرأة إلى الرعاية الصحية والإنجابية، كما تحرم الميليشيا 34 مريضاً من الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، 23 منهم يعانون من الفشل الكلوي، و11 يعانون من السرطان. من جهته، وجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني نداء عاجلاً للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب بعد فرضها حصارا عليها. وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على “تويتر”، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل إعاقة ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والمنظمات الدولية والمحلية للقيام بدورها الإغاثي والإنساني، كما منعت وصول الفرق والطواقم الطبية إلى قرى مديرية العبدية، مضيفاً أن هذا الأمر يتسبب في كارثة طبية وصحية في أوساط المدنيين، ويعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان. إلى ذلك، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة أعمال الإرهاب والتعامل معها بكل صرامة، مدينا التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظ عدن ووزير الثروة السمكية، معتبرا أن التفجير الإرهابي يستهدف عرقلة عودة وزراء حكومة إلى العاصمة عدن، وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض، وحثت الأجهزة الأمنية على تفعيل أدائها بشكل دائم لمواجهة العناصر الإجرامية.