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اليابان تدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار جازان

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      13 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

طوكيو : متابعات

أدان سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيات الحوثية الإرهابية بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان، وأدى لوقوع إصابات في صفوف المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وقالت سفارة اليابان في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: ” إن السفير الياباني لدى المملكة يدين وبشدة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية في يوم 8 أكتوبر، ومحاولة استهداف مطار الملك عبدالله في جازان، التي نتجت عنها إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، ويتمنى لهم الشفاء العاجل”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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