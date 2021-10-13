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السديس يزور مكتبة الملك فهد الوطنية

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      13 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

زار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, مكتبة الملك فهد الوطنية , حيث اطّلع على أبرز مهام المكتبة وأهدافها ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به وخطواتها في هذا الشأن، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين المكتبة ومكتبة الحرمين.

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وتجول معاليه ، يرافقه الأمين العام للمكتبة الدكتور منصور الزامل وعدد من منسوبي المكتبة, بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة وشاهد قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة ومن ذلك المصحف الشريف الذي يعود تاريخه للقرن الثالث الهجري، مشيداً بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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