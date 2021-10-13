التعليم تستعد للمشاركة في الاختبار الدولي

الرياض- البلاد

تواصل وزارة التعليم جهودها للمشاركة في الاختبارات الدولية “بيرلز” خلال العام الدراسي؛ بهدف بناء عمليات تطوير الخطط الدراسية وفق أسس علمية ومعايير عالمية، وتحسين نتائج طلاب وطالبات المملكة في الاختبارات الدولية، وقياس مستويات الطلبة ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة، وذلك دعماً للسياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتبدأ الاختبارات الدولية لطلبة الصف الخامس الابتدائي استثنائياً لهذا العام، خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر المقبل؛ بهدف قياس مستويات الفهم القرائي للطلاب والطالبات، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي بين الدول المشاركة في الاختبارات التي تشرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي.

وتهدف الوزارة عبر المشاركة إلى استخلاص مواطن القوة والضعف فيما يتعلق بمستوى الإلمام بالقراءة لدى طلاب وطالبات الصف الخامس، من أجل تحسين الإلمام المبكر بالقراءة، كما تهدف إلى تحديـد العوامـل المرتبطـة باكتسـاب المعرفـة وأسـاليب التدريـس والمـوارد المدرسـية.