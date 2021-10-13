الإقتصاد

أمير الشرقية يطلع على إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      13 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

وأشاد سموه بما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتوفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة من الشباب من الجنسين لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في توفير فرص وظيفية مناسبة لأبناء وبنات الوطن.

من جانبه قدم الجعويني تقريراً عن إنجازات “هدف” في المنطقة الشرقية والجهود التي يقدمها لخدمة أبناء المنطقة الشرقية والتكامل مع جميع القطاعات لتحقيق تطلعات القيادة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء الوطن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *