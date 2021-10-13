أمير الشرقية: السعودية من أهم الواجهات الدولية لتخفيف آثار الكوارث

الدمام : البلاد

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي الملتقى الأول بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث، الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين من عدة جهات منها البنك الدولي والأمم المتحدة ويعرف الملتقى بالأهداف العالمية للحد من مخاطر الكوارث وفق اتفاقيات الأمم المتحدة ، وما ينتج عنها بهدف تحقيق إدارة مثالية بمختلف الجهات المشاركة.

وقال أمير الشرقية في كلمة ألقاها خلال المؤتمر “يسرني في هذا اليوم أن أشارككم هذا الملتقى الدولي للحد من الكوارث والذي يقام في كل عام لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل مع نتائجها إلى جانب الوعي العالمي والسياسات والممارسات الفعالة، وانطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بأمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات والحد من مخاطر الكوارث بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث بالكامل فقد تم إعداد أطرها السياسة والتشريعية وجميع مؤسساتها بما يتماشى مع الهدف والغايات والأولويات الموضوعة ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة”.