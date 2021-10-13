أخبار موجزة

أمير القصيم يثمن جهود “الغذاء والدواء”

بريدة – البلاد

ثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الدور الرائد والمميز للهيئة العامة للغذاء والدواء في التعامل مع جائحة كورونا ، وقال إنها من أهم القطاعات التي بذلت جهودًا مهنية مخلصه قبل الجائحة وفي أثناء الجائحة.

جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية في قصر التوحيد بعنوان ” السموم .. بين المخاطر والوقاية ” بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ، ووصف سموه الهيئة بأنها من أكفأ الهيئات ، بل من القلة في العالم العربي التي تمارس مهامها وتخصصاتها لمراقبة الغذاء والدواء ترجمةً لعناية الدولة بمواطنيها ومواطناتها.

من جهة ثانية أكّد أمير المنطقة على إيجاد مسارات استثمارية لصندوق القصيم الوقفي، بحسب الإجراءات المتبعة في الصناديق الوقفية، وإدارة الاستثمارات وفق رؤية عمل وحوكمة مؤسسية ، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأعضاء مجلس الأمناء.

كما أشاد أمير القصيم بجهود الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة المنطقة عبدالرحمن السعوي ، وذلك أثناء تكريم سموه له.

أمير تبوك يطمئن على صحة الغرير

تبوك- البلاد

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على صحة وكيل إمارة المنطقة سابقًا عامر بن محمد الغرير ،الذي يرقد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالرياض، إثر عارض صحي ألم به، سائلاً الله العلي القدير أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل.

من جانبه, أعرب الغرير عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة.

أمير الشرقية يوجه برفع طاقة المنافذ

الدمام- البلاد

عقد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه ، اجتماعا مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي ، بحضور وكيل الهيئة للشؤون الهندسية عبدالمحسن المرشد، وفهد الموينع، وطلال العيسى، اطلع خلاله على برنامج تحسين وتطوير المنافذ البرية في المنطقة، الذي تنفذه هيئة الضريبة والزكاة والدخل وخطط الهيئة المستقبلية لتطوير لتلك المنافذ، مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئة بجميع فروعها ومنافذها البرية والجوية والبحرية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية رفع الطاقة الاستيعابية لتلك المنافذ لخدمة المسافرين والتبادل التجاري بين دول الخليج.

اليوم العالمي للطيور المهاجرة بالشمالية

عرعر- البلاد

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس فعاليات اليوم العالمي للطيور المهاجرة في المنطقة بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية .

وأكد سموه أهمية زيادة الوعي المجتمعي تجاه الطيور المهاجرة ودورها في تحقيق التوازن في النظام البيئي، ومؤشر حيوي لسلامة البيئة, وأهم المكونات المهمة للتنوع الأحيائي.

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المواطنين والمقيمين وهواة الصيد إلى الإسهام في حماية الطيور والالتزام بالأنظمة والتشريعات وتجنب الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تدمير البيئات الطبيعية، والصيد الجائر للطيور المهاجرة.