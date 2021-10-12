13 اتفاقية لشركاء عاصمة الطاقة المتجددة

سكاكا- البلاد

في خطوة مهمة نحو تحقيق شعار “الجوف عاصمة الطاقة المتجددة” ، شهد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير المنطقة الجوف رئيس مجلس إدارة جمعية الجوف للطاقة المتجددة توقيع 13 اتفاقية تعاون بين الجمعية والشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، وتدشين معرض الاتفاقيات.

وتتضمن الاتفاقيات 144 التزامًا من الشركاء يتم تنفيذها على مدار 15 شهرًا، وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والخطة التشغيلية المعتمدة، كما تهدف الاتفاقيات إلى بناء شراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص ، ونشر ثقافة استخدامات الطاقة المتجددة لدى أفراد المجتمع، وإبراز منطقة الجوف كأنموذج للمدن التي تستخدم الطاقة النظيفة.



ووقعت الجمعية الاتفاقيات مع كل من: جامعة الجوف، والتدريب التقني، وإدارة التعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الصحية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وشركة رياح دومة الجندل للطاقة، وشركة الزاهد للطاقة، وشركة الأندلس التعليمية، وشركة سكاكا للطاقة الشمسية، والغرفة التجارية الصناعية.

من جهة أخرى، زار الأمير فيصل بن نواف رئيس مجلس إدارة جمعية الجوف للطاقة المتجددة، على هامش توقيع اتفاقيات التعاون بين الجمعية والشركاء الإستراتيجيين، معرض الاتفاقيات الذي يضم ثلاث عشرة لوحة تمثل الجهات الحكومية والخاصة التي وقعت مع الجمعية اتفاقيات التعاون، وتبرز كل لوحة إسهامات والتزامات الشريك وأهم مستهدفاته خلال المدة المتبقية من العام 2021 وطوال مدة العام القادم 2022.