وزارة الثقافة تبتعث “77” طالبًا وطالبة

الرياض : البلاد

ابتعثت وزارة الثقافة اليوم “77” طالبًا وطالبة يمثلون المجموعة الرابعة، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي، تركزوا في مسار الحاصلين على قبول مسبق، وبلغت نسبة الطلاب بينهم 38% ونسبة الطالبات 62%، فيما بلغت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 56% ونسبة 44% منهم لدرجة الماجستير.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات المجموعة الرابعة بين الآداب واللغات واللغويات، وتصميم الأزياء، والتصميم، وصناعة الأفلام، والفنون البصرية، وعلم الآثار، والمسرح، وفنون الطهي، والمكتبات، والمتاحف، وفنون العمارة، والموسيقى.

وتشمل الجهات التي سيدرسون فيها قائمة من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة، منها: كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، جامعة أستراليا الوطنية، كلية بيركبيك (جامعة لندن)، معهد برات في أمريكا، كلية جولد سميث (جامعة لندن)، جامعة إنديانا بلومنجتون، مدرسة مانشستر للفنون المعمارية، جامعة كوين ماري، جامعة ولاية ميشيغان، جامعة بنسيلفانيا، معهد الطهي في أمريكا، ومعهد الدراسات الشرقية والأفريقية (جامعة لندن).

وتأتي هذه المجموعة بعد ابتعاث وزارة الثقافة في وقت سابق ثلاث مجموعات، ابتعاث لــ 79 طالبًا وطالبة في المجموعة الأولى، و149 طالبًا وطالبة في المجموعة الثانية، و54 طالبًا وطالبة في المجموعة الثالثة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن في المجموعات الأربع 359 طالبًا وطالبة، حيث سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة، وتهدف الوزارة من خلاله إلى سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.