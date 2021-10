ليفاندوفسكي: استحق الكرة الذهبية!

يرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عامًا) أنه الأجدر بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام عن عام 2021.

وخص مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، يومية “ماركا” الإسبانية بمقابلة حصرية كشف خلالها عن عديد الكواليس.

النجم المخضرم حاز على جائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست” المقدمة من الفيفا عن مجريات الموسم الماضي 2020-2021.

أما جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فقد تم إلغاؤها بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم.

وفي موسمي 2019-2020 و2020-2021 سجّل ليفاندوفسكي 103 هدفًا مع بايرن ميونيخ ليثبت قيمته بين نخبة لاعبي العالم.

وقال ليفاندوفسكي عن المنافسة على الكرة الذهبية 2021: “الفوز بالكرة الذهبية يعني لي الكثير، إنه مصدر فخر كبير”.

يضيف: “إذا نظرت إلى ما حققته هذا العام، وكذلك العام الماضي الذي ألغوا فيه الحفل، لقد فزت بالعديد من الألقاب وسجلت أهدافًا أكثر”.

يوضح: “إنجازاتي تتحدث عن نفسها، لأن العامين الماضيين حققت إنجازات هائلة ليس فقط لي، ولكنه إنجاز كبير لأي لاعب في التاريخ”.

Robert Lewandowski is confident in his chances to win the Ballon d'Or 👍 pic.twitter.com/GwTSKlvJRR

— ESPN FC (@ESPNFC) October 11, 2021