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قاضي التحقيق في انفجار بيروت يصدر مذكرة توقيف لوزير المالية السابق

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      12 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

بيروت : رويترز

قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية، إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، أصدر مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء، ضد وزير المالية السابق علي حسن خليل، بعد رفضه استجوابه.

ولم يتسن الحصول على تعليق من خليل العضو البارز في حركة أمل الشيعية وحليف جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وقالت صحيفة “الجمهورية” اليوم الثلاثاء، إن الوزير السابق علي حسن خليل لم يمثل أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ، ولم يحضر وكيله القانوني، ما دفع القاضي طارق البيطار، الى إصدار مذكرة توقيف ضده.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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