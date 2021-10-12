الرياضة

في تصفيات المونديال.. الفراعنة يفوزون على ليبيا بثلاثية ويتصدرون بجدارة

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      12 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
اقترب المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش من التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية الأخيرة لمونديال قطر 2022، بعدما اكتسح مضيفه المنتخب الليبي بثلاثية نظيفة، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

افتتح التسجيل للفراعنة اللاعب أحمد فتوح في شباك ليبيا بالدقيقة 39. وسجل مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الهدف الثاني من رأسية بالدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع. وأضاف رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الهدف الثالث في الدقيقة 72 من الشوط الثاني؛ ليحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السادسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم برصيد 10 نقاط.

في حين يحل المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وجاء المنتخب الجابوني في المركز الثالث بالمجموعة برصيد أربع نقاط، وتجمد رصيد المنتخب الأنجولي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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