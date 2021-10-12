الرياضة عبد الله بن مساعد: استحواذ صندوق الاستثمارات على نيوكاسل صفقة ناجحة

الدمام- حمود الزهراني وصف الأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالصفقة الناجحة، وسيمتد أثرها على قطاعات مختلفة في المملكة غير قطاع الرياضة؛ أبرزها قطاع السياحة والتعريف بالمملكة. حيث أفصح أن خطته المستقبلية في مجموعته هي الاستمرار من 5-10 سنوات وإدخال شركاء لمضاعفة قيمة المجموعة، وتطوير الأكاديميات كرة القدم التي يملكونها وتأسيس أكاديمية في كينيا لتصبح من أهم الأكاديميات في العالم. وقال الأمير عبدالله بن مساعد: إن خسارتنا كانت كبيرة جدا في استثماراتنا الرياضية بسبب جائحة كورونا ولكننا تعلمنا درسا مهما بأن كرة القدم من الصناعات التي تستطيع الاستمرار رغم الجائحة، كاشفا في الوقت نفسه أن أبرز المقومات لــ “خصخصة الأندية” هي: عقد تلفزيوني ضخم، وعقود رعاية، وتحفيز الجمهور للحضور. وقدم سموه، في لقاء عقده مجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية مساء أمس (الاثنين)، ضمن برنامج “تجربتي” أداره رئيس المجلس فهد الفراج، نصائح ثمينة لرواد ورائدات الاعمال يحتاجونها عند بداية مشاريعهم التجارية وهي: العمل في المهنة التي يرغبون بها، واستثمار الوقت في مشروعهم وقضاء معظمه في متابعته وتطويره، ورفع سقف طموحاتهم.