توطين منتجات الحماية الطبية

الرياض- البلاد

طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خمس منافسات محدودة من قبل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، بوصفها إحدى ثمرات تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وذلك لتوطين 5 منتجات تندرج تحت تصنيف منتجات الحماية الطبية، وهي: الكمامات الطبية، والقناع الطبي، والنظارات الطبية، ومريول العزل الطبي, والقفازات الطبية.

ويُعَد طرح منافسات التوطين إحدى الخطوات المهمة لتفعيل الأسلوب بوصفه أحد أساليب الشراء الحكومية المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي أعلن عن تفعيله رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر بن إبراهيم الخريف، في يوليو الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، على أن الأسلوب المستحدث سيسهم في توطين عدد من الصناعات الواعدة وتنمية المحتوى المحلي، حيث أوضحت دراسات الجدوى التي نُفِّذت على المنتجات المراد توطينها والتي تتراوح مدة اتفاقياتها بين 3 سنوات و5 سنوات إلى- أن من المتوقع إسهامها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 244 مليون ريال سعودي.