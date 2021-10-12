تكريًما لـ «مارادونا”.. برشلونة يواجه بوكا جونيور في موسم الرياض

جدة- البلاد
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن إقامة مباراة تكريمية للأسطورة الأرجنيتنية دييجو أرماندو مارادونا، خلال موسم الرياض الذي تبدأ فعالياته الشهر الجاري.
وصرح المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، مساء أمس الاثنين، عن تنظيم هيئة الترفيه السعودية لمباراة تاريخية بين العملاقين برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني على “كأس مارادونا” في العاصمة السعودية الرياض.
وأرفق المستشار آل الشيخ فيديو للنجم الأرجنينيي، وعلق عليه: “مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز”. وتابع: “موعدنا يوم 25 نوفمبر. الأساطير لا يموتون. تخيل أكثر”.