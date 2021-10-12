الرياضة

تكريًما لـ «مارادونا”.. برشلونة يواجه بوكا جونيور في موسم الرياض

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      12 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن إقامة مباراة تكريمية للأسطورة الأرجنيتنية دييجو أرماندو مارادونا، خلال موسم الرياض الذي تبدأ فعالياته الشهر الجاري.

وصرح المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، مساء أمس الاثنين، عن تنظيم هيئة الترفيه السعودية لمباراة تاريخية بين العملاقين برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني على “كأس مارادونا” في العاصمة السعودية الرياض.

                                                       

وأرفق المستشار آل الشيخ فيديو للنجم الأرجنينيي، وعلق عليه: “مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز”. وتابع: “موعدنا يوم 25 نوفمبر. الأساطير لا يموتون. تخيل أكثر”.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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