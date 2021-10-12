المحليات

السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للقطارات والحافلات بين المدن والعبّارات

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      12 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكّدت الهيئة العامة للنقل أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة داخل القطارات والحافلات بين المدن، والعبّارات بين جازان وفرسان.

وبيّنت الهيئة أن قرار السماح اشترط حصول الراكب على جرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات المختصة في المملكة.

وشدّدت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، والتأكد من الحالة الصحيّة عبر تطبيق توكلنا مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة في موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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