الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 9.4 مليارات ريال

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 30.77 نقطة ليقفل عند مستوى 11542.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 213 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بتروكيم، كيمانول، ودور، والبابطين، وصدر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، والخزف السعودي، وجدوى ريت السعودية، وعذيب للإتصالات، وأسمنت المدينة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.93% و 8.38% .

فيما كانت أسهم شركات أكوا باور، وكيان السعودية، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وأرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، كيان السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 134.23 نقطة ليقفل عند مستوى 23112.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1695 صفقة.