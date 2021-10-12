أمير حائل ‏يستقبل مدير ميدان الفروسية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم ” الثلاثاء ” مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي.
ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لميادين الفروسية وتطويرها، مشيدًا بجهود الميدان وأعضاء المجلس واللجان في نجاح وتقدم سباقاته.
كما اعتمد اللوائح والأنظمة وبداية انطلاقة موسم الفروسية لعام 1443هـ واللجان العاملة بالميدان.
من جهته، استعرض مدير ميدان الفروسية بالمنطقة أنشطة وإحصائيات الميدان خلال المواسم (1440-1441-1442), مثمناً لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه الدعم الذي حظي به الميدان لمواصلة نجاحاته بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الداعمة ورجال الأعمال.
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