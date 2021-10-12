الرياضة أمير حائل ‏يستقبل مدير ميدان الفروسية بالمنطقة

حائل – خالد الحامد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم ” الثلاثاء ” مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لميادين الفروسية وتطويرها، مشيدًا بجهود الميدان ‏وأعضاء المجلس واللجان في نجاح وتقدم سباقاته.

كما اعتمد اللوائح والأنظمة وبداية انطلاقة موسم الفروسية لعام 1443هـ ‏واللجان العاملة بالميدان.

من جهته، استعرض مدير ميدان الفروسية بالمنطقة أنشطة وإحصائيات الميدان خلال ‏المواسم (1440-1441-1442), مثمناً لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه الدعم الذي حظي به الميدان لمواصلة نجاحاته بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الداعمة ورجال الأعمال‏.