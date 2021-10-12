الرياضة

أمير حائل ‏يستقبل مدير ميدان الفروسية بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      12 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم ” الثلاثاء ” مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي.
ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لميادين الفروسية وتطويرها، مشيدًا بجهود الميدان ‏وأعضاء المجلس واللجان في نجاح وتقدم سباقاته.
كما اعتمد اللوائح والأنظمة وبداية انطلاقة موسم الفروسية لعام 1443هـ ‏واللجان العاملة بالميدان.
من جهته، استعرض مدير ميدان الفروسية بالمنطقة أنشطة وإحصائيات الميدان خلال ‏المواسم (1440-1441-1442), مثمناً لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه الدعم الذي حظي به الميدان لمواصلة نجاحاته بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الداعمة ورجال الأعمال‏.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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