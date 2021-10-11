ناشرون يثمنون إعفاء اصحاب دور النشر من “رسوم الايجار”

الرياض – مرعي عسيري

ثمّن عدد من أصحاب دور النشر العربية، توجيه سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ىن سعود، وزير الثقافة، لهيئة الأدب والنشر والترجمة، بإعفاء دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من قيمة إيجار الأجنحة في المعرض دعماً لصناعة النشر من آثار جائحة كورونا. وأكد فهد حلوة صاحب دار نشر في الاردن ، أن القرار ليس بغريب على وزارة الثقافة السعودية، الحريصة على نشر الوعي والمعرفة، والمحافظة على التواصل الثقافي والعلمي والحضاري، وأضاف: “هذه المبادرة نموذج يحتذى بها في معارض الكتب الأخرى، كونها معززة لاقتصاد النشر، فكلما زاد الإقبال على القراءة واقتناء الكتب زادت المبيعات والأرباح المادية”.

من جانبه أوضح محمد سامي صاحب دار نشر في مصر بقوله ” أثلج صدري هذا الإعفاء الذي جعلنا نقوم بالتعاون مع الوزارة في تقديم المزيد من الخصومات على مبيعات الكتب، وهو ما يمنح الزائر فرصة الحصول على الكتب المتخصصة والمتنوعة”. ومن جهته،ثمن عبد العزيز أبو طالب صاحب متخصصة بالطفل بالإعفاء، مؤكداً أن هذا القرار زاد من إقبال شريحة الأطفال على شراء قصصهم الأدبية العالمية والتعليمية والمعرفية، التي تزيد من إدراكهم ووعيهم، وتكسبهم الثروة اللغوية، التي تصقل موهبتهم”.