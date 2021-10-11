متحدث الصحة: مناعة الإصابة ليست في مستوى مناعة الجرعتين.. عسيري: فعالية اللقاحات مختلفة والجرعتان حماية من المتحورات

الرياض- البلاد – مها العواودة

أوضح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية الدكتور عبدالله عسيري اختلاف فعالية اللقاحات ضد متحور دلتا المتحور الرئيسي الآن في جميع أنحاء العالم، مؤكداً:” هناك انخفاض طفيف في الفعالية ضد العدوى (فايزر، مودرنا و استرازينيكا) لكن الفعالية ضد المرض الشديد والتنويم بعد جرعتين تبقى ممتازة”.

وحول تطعيم الأطفال من ٥ إلى ١١ عاما في المملكة بين عسيري لـ(البلاد) أن اعتماد اللقاحات لفئة عمرية جديدة له مساران، المسار الأول هو الاعتماد الرقابي من هيئة الغذاء والدواء ويبنى على دراسات الفعالية والسلامة للقاح في هذه الفئة العمرية والمسار الثاني هو اعتماد الاستخدام الفعلي وهذا تحدده اعتبارات الصحة العامة والوضع الوبائي، مؤكدا أن العمل يتواصل حالياً في هذين المسارين بالتوازي وسيعلن عن هذه القرارات عند اكتمال التقييم.

59 إصابة جديدة بكورونا

من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس:” إن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض ، وبخاصة في المملكة التي تسجل تراجعًا كبيرًا وانخفاضًا في تسجيل الحالات وهو ما يبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء، لافتاً النظر إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة يتجاوز 43 مليوناً و300 ألف جرعة، كما استكمل التحصين ما يقارب 20 مليون شخص. وأوضح أن هناك مفهوماً خاطئاً لدى البعض، بأن من يكون لديه مناعة طبيعية أو تعافٍ من إصابة سابقة، لديهم مفهوم بأن هذه المناعة المكتسبة هي من خلال تلك الإصابة بحيث يمكن أن يعول عليها وينتظر عدة أشهر قبل أن يستكمل التحصينات بالجرعة الثانية وهذا مفهوم خاطئ تماما وغير مناسب نتيجة للمستجدات التي حدثت مع هذه الجائحة وتحديدا المتحورات وبخاصة متحور “دلتا”، مؤكداً أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة المحصَّلة من أخذ اللقاح واستكماله بجرعتين، ولهذا لا بد من أخذ الجرعتين وهي متوفرة للجميع. وأضاف: إن 59 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)) قد سجلت؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (547591) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2220) حالة نشطة، فيما بلغ الحالات الحرجة (139) حالة حرجة فيما وصل عدد المتعافين في المملكة إلى (536626) حالة بإضافة (41) حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8745) حالة، بإضافة حالتي وفاة. من جانبه أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد أن أكثر من 750 ألف شخص يستخدمون وسائل النقل العام في المملكة يومياً، منوهاً أنه للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، والمساهمة في الوصول إلى مجتمع آمن وصحي فابتداء من هذا اليوم ( أمس) لن يسمح باستخدامها إلا بعد الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة. من جهة ثانية أعلنت وزارة الصحة، أمس،عن بدء الترشح لجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في دورتهاالثالثة 2021م، برعاية مجلس الضمان الصحي.

على صعيد آخر بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (23185) مخالفة، وذلك للفترة من 26/2/1443هـ حتى 3/3/1443هـ.