ريال مدريد يُعيد إدين هازارد إلى تشيلسي

زعمت صحيفة “El Nacional” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تفكر في إعادة لاعبها إدين هازارد إلى نادي السابق تشيلسي الإنجليزي.

ويمضي هازارد (30 عامًا) أوقاتًا صعبة منذ انضمامه إلى ريال مدريد عام 2019 بتعرضه لإصابات متتالية جعلت مردوده يهبط لأدنى مستوياته.

الصحيفة الإسبانية قالت إنها حصلت على معلومات تفيد برغبة النادي الملكي في إبرام صفقة تبادلية مع تشيلسي.

ويريد ريال مدريد الحصول على لاعب تشيلسي، رييس جيمس، مقابل إعادة إدين هازارد إلى النادي اللندني من جديد.

ويمثل جيمس (21 عامًا) أحد أبرز مواهب البريميرليغ وهو لاعب دولي مع المنتخب الإنجليزي يلعب في منصب الظهير الأيمن.