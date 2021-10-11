تدشين مبادرة “نادي طويق الرياضي للفتيات ذوات الإعاقة”

البلاد : غدير الطيار

دشنت جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة الستار مبادرة “نادي طويق الرياضي للفتيات ذوات الإعاقة” في الصالة الرياضية بمقر اللجنة البارلمبية السعودية في الرياض.

ورفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة شكرها للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على الدعم الذي تحظى به مختلف القطاعات لاسيما القطاع غير الربحي والقطاع الرياضي، إلى جانب الرعاية والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كل ما من شأنه العناية بهم وتمكينهم في مجتمعهم.

ونوهت سموها بالتعاون والتكامل الذي حظيت به المبادرة من القطاعات (غير الربحي، الأهلي، الحكومي)، مؤكدةً أن نادي طويق الرياضي للفتيات ذوات الإعاقة أنموذج معاش وصورة مشرفة لذلك التعاون بين تلك القطاعات، لافتة النظر إلى أن الأهداف المنشودة من إطلاق هذه المبادرة توفير بيئة رياضية ترفيهية اجتماعية تطويرية للفتيات ذوات الإعاقة ممن يملكن مواهب رياضية في كرة القدم والسباحة وألعاب القوى وغيرها من الألعاب الرياضية التي من المنتظر أن يحتضنها النادي بعد تدشينه، مستعرضةً في هذا الصدد فئات عضوية النادي ورسومها وصلاحياتها.

من جهتها، أشارت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز بن عبدالله (مدير الفريق)، إلى أن الفريق يعتزم إقامة جملة من المباريات في القادم من الأيام، كاشفةً عن استمرار هذه المبادرات في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها بتدشين فرق رياضية نسائية للفتيات ذوات الإعاقة.