التخصصي يكرم 6 إدارات حققت كفاءة الإنفاق

الرياض- البلاد

كرم المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، 6 إدارات وأقسام مختلفة في المستشفى تمكنت من تنفيذ مشاريع تضمنت خفض التكلفة المالية واحتواء الهدر وترشيد الاستهلاك بإشراف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهي قطاع الرعاية الصيدلية، وقسم المختبرات، ومركز القلب، وقسم التغذية، ومركز طب الجينوم، وقسم العمليات.

ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والهدف الاستراتيجي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لتحقيق الاستدامة المالية الذاتية إثر إنشاء إدارة الكفاءة التشغيلية لتسهيل وتوفير الإشراف على مستوى المؤسسة للمشاريع القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد. وأطلقت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مبادرة مشاريع احتواء الهدر وترشيد الاستهلاك لتكون من المؤسسات الصحية الرائدة عالمياً في الرعاية الصحية الفعالة وبكفاءة تشغيلية