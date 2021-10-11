إطلاق خدمات رقمية بأمانة جدة وإغلاق منشآت مخالفة

جدة- ياسر بن يوسف

أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة جدة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري عددا من الخدمات الرقمية عبر بوابة الموظفين والتي تسهل التواصل وتقديم الخدمات لمنسوبيها بما يعكس الأثر الإيجابي على جودة الخدمة المقدمة، وذلك وفي إطار سعيها لتحسين بيئة العمل داخليا واستكمال خطط التحول الرقمي داخل المنظومة.

وأوضحت مدير عام الموارد البشرية منار الصبحي أن الأمانة أطلقت عدد (12) خدمة رقمية إضافية شملت: نظام الورديات، تسجيل الدورات، تسجيل الدورات الداخلية، طلب بدل طبيعة عمل، تحديث بياناتي، خدمة بيانات اتصال أقرباء الموظفين، رصيد الإجازة الاعتيادية، خدمة الانتداب، خدمة تقديم بلاغ عن بصمة الحضور والانصراف، استبيان تجربة الموظفين، استبيان الرغبة بالنقل من الإدارة، وشاركنا اجمل صورة.

من جهة أخرى نفذت الأمانة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأيام الماضية 9902 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 67 منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة الأستاذ محمد بن عبيد البقمي بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 82 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية. وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.