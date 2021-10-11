إطلاق برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية

الرياض- البلاد

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية (قدرات-تك) سعياً منها إلى دعم القطاع الحكومي في المملكة وتمكينه، عبر تطوير القدرات والمهارات البشرية، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية ومبادرة مهارات المستقبل إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان أن الهيئة تضع على عاتقها رفع القدرات الرقمية للعاملين في القطاع الحكومي بوصفهم حجر الزاوية في العملية التطويرية لمسيرة التحول الرقمي الحكومي، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى بناء القدرات الرقمية الوطنية المتخصصة وتحقيق ريادة المملكة رقمياً على مستوى العالم.

وأفاد أن الهيئة عملت من خلال البرنامج على خلق شراكات إستراتيجية مع عدد من كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية لتقديم أحدث الممارسات في مجال التحول الرقمي بالتعاون مع مهارات المستقبل بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأكاديمية السعودية الرقمية، عبر عدة مسارات منها مسار القيادات الرقمية ومسار المهارات الرقمية ومسار التدريب الاحترافي ومسار التدريب الإلكتروني إضافة إلى مسار النخبة.