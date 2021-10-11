أمانة الشرقية تؤكد جاهزية شبكة تصريف الأمطار

الدمام- البلاد

أكدت أمانة المنطقة الشرقية جاهزية المشاريع الخاصة بتشغيل شبكات محطات تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام ضمن خطتها المعتمدة لموسم هذا العام.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن الخطة تضمنت الاستعدادات ومتابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة العوائق منها، وتجهيز الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية, لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

وبين أن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار كبيرة وموزعة بشكل جيد على أغلب الأحياء، وتصل نسبة التغطية بشبكة تصريف مياه الأمطار حوالي 60% في حاضرة الدمام, وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتحضير والتجهيز والمتابعة عن طريق المشاريع المتتابعة في مجال تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية.

وأشار المهندس الجبير إلى أن أطوال الشبكات الرئيسية والفرعية تبلغ 1.053.000 متر طولي, بأقطار تترامح بين 3000 – 150 ملم، وعدد المانهول (غرف التفتيش) على الشبكات 12.790 ومصائد بإجمالي 17.093 مصيدة، كما بلغت أطوال خطوط الطرد الناقلة للمياه من المحطات إلى الخليج 148.426 متراً طولياً, بأقطار تتراوح بين 700-2200 ملم.