1200 طالب وطالبة في برنامج كفء بجامعة المؤسس

جدة- ياسر بن يوسف

انخرط أكثر من 1200 طالب وطالبة بجامعة الملك عبدالعزيز، في الدورات التدريبية، لبرامج “كفء” للتأهيل الوظيفي، في مرحلته السابعة في المسار العلمي التدريبي بعنوان “المهارات المهنية” الذي تشرف عليه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بُعد، عن طريق استخدام نظام التعلم الإلكتروني “بلاك بورد” للتدريب عن بعد.

وقدم المسار العلمي “المهارات المهنية” أحد مسارات برنامج كفء 4 دورات وهي دورة بعنوان “التميز الوظيفي في الموارد البشرية” قدمها المدرب ماجد بن محمد القرشي، ودورة بعنوان “المقابلة والتوظيف” قدمها الأستاذ الدكتور عبدالملك بن علي الجنيدي، ودورة بعنوان “التوجيه المهني” للمدرب الأستاذ مفرح بن حسن الجابري، ودورة بعنوان “الانتاجية الفعالة في الوظيفة” للمدرب المهندس سعود بن صالح الصعيري. وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج كفء عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن برنامج “كفء” يقدم 14 دورات تدريبية عن بعد في اربع مسارات علمية وهي على النحو التالي: المهارات التأسيسية، المهارات المهنية، والمهارات الرقمية، والمهارات الناعمة، وهو ثمرة تعاون مشترك بين عمادة شؤون الطلاب وعمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد حيث يفتح آفاق جديدة في مجال التدريب ويتيح للطلاب والطالبات تطوير قدراتهم ومهاراتهم ودعم خبراتهم المعرفية، وتثقيفهم وتأهيلهم في مجالات العمل المختلفة بهدف إعدادهم الإعداد الأمثل لسوق العمل. من جانبه أفاد عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور هشام جميل برديسي ان المسار يهدف إلى تطوير الجوانب المهنية التي تساهم في تحسين جاهزية المتدرب لدخول سوق العمل، حيث يركز على المهارات التي تعزز القدرات الوظيفية الموائمة لمخرجات التعلم مع سوق العمل ابتدأ من القدرات المتعلقة في إدارة الموارد البشرية ومرورا بالجوانب الأكثر أهمية للمقابلات الوظيفية وانتهاء بزيادة الإنتاجية في بيئة العمل. وأضاف أن المسار يسعى إلى رفع جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل، وبناء القدرات المعززة للإنتاجية الشخصية في بيئة العمل. ورسم مسار التطوير المهني في بيئة العمل.